Antalyalı yüzücüler Adana'dan madalyalarla döndü - Son Dakika
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Antalyalı yüzücüler Adana'dan madalyalarla döndü

28.03.2022 11:06
Antalyalı yüzücüler Adana'dan madalyalarla döndü

Antalyalı yüzücüler, Adana'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları'nda madalyalar kazandı.

Antalyalı yüzücüler, Adana'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları'nda madalyalar kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları Ecem Buğlem Aybar, Atay Yafes Tekelioğlu ve Burak Vergiveren, çeyrek final müsabakalarında beklenen performansı gösterdi.

Yarışmada Aybar, 50 metre sırtüstü birincisi olurken, 200 metre sırtüstü kategorisinde de ikinciliği elde etti.

Vergiveren ise 50 metre sırtüstü 3'ncülüğü ile 100 metrede 4'ncülük madalyasını kazandı.

Tekelioğlu, 100 metre serbestte ve 50 metre kelebek yüzmede 4'üncü oldu.

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Kepez Belediyesi, Yüzme, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalyalı yüzücüler Adana'dan madalyalarla döndü - Son Dakika
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