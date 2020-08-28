Antalyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde mobil konserlerle coştu - Son Dakika

Antalyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde mobil konserlerle coştu

Antalyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde mobil konserlerle coştu -Su gösterisi yoğun ilgi gördü -Evde kalanlar etkinliklere balkondan eşlik etti Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Antalyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde mobil konserlerle coştu

-Su gösterisi yoğun ilgi gördü

-Evde kalanlar etkinliklere balkondan eşlik etti

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mobil konserleri coşku ile sürdürüyor. Konyaaltı ve Alanya'da başlayan mobil konserler Muratpaşa ve Manavgat'lı vatandaşlarında büyük beğenisini topladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Muratpaşa İlçesinde Dönerciler Çarşısından başlayarak Işıklar, 12. Cadde, Şirinyalı ve Fener Mahallesinde verdiği konserlerle Antalyalılara bayram coşkusu yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kent merkezine de taşıyan Büyükşehir Belediyesi, her gün Cumhuriyet Meydanında bulunan gösteri havuzunda marşlar eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleri ile muhteşem bir şov ortaya koyuyor. Antalyalıların büyük bir heyecanla izlediği su gösterisiyle gurur dolu anlar yaşanıyor. Su gösterisi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar her akşam iki kez yapılacak.

Coşku Manavgat'a taşındı

Mobil Etkinlik Otobüslerinden biri de Manavgat'ta konser verdi. Manavgat'ta ki etkinlikte yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu sırasıyla, Hastane Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Örnek Mahallesi ırmak kenarı, Side Liman meydanı ve Side Antik Tiyatrosu önünde vatandaşlara konser verdi. Ellerine bayraklarını alan yerli, yabancı, turist ve tüm esnaf coşkuya çalınan eserlere eşlik ederek unutulmaz bir an yaşadı.

Mobil Etkinlik Otobüsleri 28 Ağustos Cuma günü ise Cumhuriyet Bandosu saat 18.00'de Kepezliler ile buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ise Demre ve Kaş'ta olacak. Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu 29 Ağustos Cumartesi günü Serik-Kadriye ve Belek'te sokak sokak gezerek Zafer Bayramı coşkusunu yaşatacak. ABBO ise Elmalı ve Korkuteli'nin cadde ve sokaklarını dolaşacak. Cumhuriyet Bandosu ise 30 Ağustos Pazar günü Kepezlilere müzik ziyafeti sunacak.

Mobil kortej düzenlerecek

30 Ağustos Pazar günü kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise mobil kortej düzenlenecek. Saat 17.00'de Cam Piramit otoparkından başlayacak kortejde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın öncülüğünde klasik araçlar, off-road araçları, motorlar, vosvos arabalar yer alacak. 30 Ağustos korteji, Konyaaltı Caddesi, Işıklar Caddesi, Sampi Kavşağı devamında Laura'dan sağa dönüp Terra City önünden geçecek. Mobil kortej, dönüş güzergahında ise Özgürlük Bulvarı, Kırcami, Narenciye, Burhanettin Onat Caddesi, Mevlana Kavşağı, Yüzüncü Yıl Bulvarı ve devamında Migros Kavşağını takip ederek Cam Piramit otoparkında sona erecek.

Antalyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde mobil konserlerle coştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zafer Haftası, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde mobil konserlerle coştu - Son Dakika

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