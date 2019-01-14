Antalyalılar Asfim'de Spor Yaptı

Antalya Spor ve Fitnes Merkezleri'nden (ASFİM) bugüne kadar 94 bin 385 vatandaşın ücretsiz yararlandığı bildirildi.

Antalya Spor ve Fitnes Merkezleri'nden (ASFİM) bugüne kadar 94 bin 385 vatandaşın ücretsiz yararlandığı bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 merkezde faaliyet gösteren ASFİM'ler 2014 yılından bu yana yaklaşık 94 bin 385 vatandaşa profesyonel eğitmenler ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sundu.



Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubuna hitap eden ASFİM'lerde, daha çok ev hanımları, emekliler ve öğrenciler gibi aktif çalışma hayatı dışında kalan kesimler boş vakitlerini sporla değerlendiriyor.



Spor yapmak için ASFİM'i tercih ettiğini belirten Sadık Bulamaz, "Öncelikle böyle bir imkanı bize sundukları için emekliler olarak çok mutluyuz. ASFİM'de spora başladığımda 104 kiloydum. Şu anda 87 kiloya düştüm. Bunu devamlı spor yapmaya borçluyum. Yapılan hizmetten çok memnunuz ve spor merkezlerinin yaygınlaştırılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İki ayda bir yenilenen ASFİM kurs kayıtlarının, yeni dönem başvuruları 15-27 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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