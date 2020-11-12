Antalyalılar, doğal gaz kullanarak yüzde 53 oranında enerji tasarrufu sağlayabilir

Enerya'nın Antalya, Aydın ve Denizli'den Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Antalyalıların doğal gaz kullanımıyla diğer ısınma türlerine göre yüzde 53 oranında enerji tasarrufu sağlayabileceğini bildirdi.

Enerya'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tulukcu, tüm dünyada en güvenli yakıt olarak kabul edilen doğal gazlı kombi kullanımıyla alternatif ısınma türlerine göre ev ekonomisine katkı sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Enerya'nın hizmet verdiği kentlerde doğal gaz konforu ve ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü ifade eden Tulukcu, "Enerya olarak, her zaman halkımıza nasıl daha iyi bir hizmet götürürüz diye düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz. Ancak biliyoruz ki özellikle Antalya gibi ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde alternatif ısınma yöntemleri tercih ediliyor. Uzmanlar, bu sistemlerin bazılarının mekan içerisindeki havayı devir daim ettiği için sağlıksız olduğu konusunda açıklamalarda bulunuyor. Bu yönden baktığımızda da doğal gaz en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Tulukcu, doğal gazlı bir kombinin diğer ısınma türlerine göre tüm odaları eşit sıcaklıkta ısıttığı için avantajlı olduğunu vurgulayarak, şu değerelendirmelerde bulundu:

"Isınmadaki konforun yanında doğal gazlı bir kombi, sıcak su alımına da yardımcı oluyor. Diğer ısınma türlerinde ise sıcak suya ulaşmak için sıcak su cihazı kullanılması gerekiyor. Bu nedenle ülkemizde doğal gazlı kombi kullanımı, konfor, rahatlık ve tasarruf sebebi ile yoğun olarak tercih ediliyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Antalyalılar kombilerini kış aylarında kısık bir ayarda sürekli çalıştırmaları ve diğer tüm önlemleri almaları durumunda, ev ekonomisine ortalama yüzde 53 oranında, yani 1847 Türk lirası tasarruf sağlayabilirler."