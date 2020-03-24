Antalyalılar "evde kal" çağrılarına uydu - Son Dakika
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Antalyalılar "evde kal" çağrılarına uydu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüsün (Konvid-19) Türkiye'de görülmesiyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyması üzerine Antalya'da kentin işlek noktaları büyük ölçüde boşaldı.

Yeni tip koronavirüsün (Konvid-19) Türkiye'de görülmesiyle yapılan "evde kal" çağrılarına vatandaşların uyması üzerine Antalya'da kentin işlek noktaları büyük ölçüde boşaldı.

Antalyalılar evde kal çağrılarına uydu

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:42 Kaynak: AA

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