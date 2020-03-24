Antalyalılar 'evde kal' çağrısına uydu, turistler denize girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyalılar 'evde kal' çağrısına uydu, turistler denize girdi - Son Dakika

Antalyalılar 'evde kal' çağrısına uydu, turistler denize girdi

6 saat önce

ANTALYA'da vatandaşlar, yürüyüş ve spor yapmanın dışında sokağa çıkmadı.

Antalyalılar 'evde kal' çağrısına uydu, turistler denize girdi, System.String[]

ANTALYA'da vatandaşlar, yürüyüş ve spor yapmanın dışında sokağa çıkmadı. Az sayıda turist ise denize girip, sahilde güneşlendi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Antalyalılar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili spor yapanlara ev sahipliği yaptı. Sahilde koşanlar ve bisiklete binenlerin yanı sıra güneşlenen turistler de göze çarptı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu turistik kentte, az sayıda turist de denize girip yüzdü. Bazı vatandaşlar da sosyal mesafeyi koruyarak sahildeki banklarda ve kumsalda oturmayı tercih etti. Güneş banyosu yapıp D vitamini depoladıklarını belirten Antalyalılar, hava alıp evlerine döneceklerini kaydetti. Kentin Lara bölgesinde ise bisiklete binen Antalyalılar, objektiflere yansıdı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:58 Kaynak: DHA

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