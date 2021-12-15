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ANTALYALILAR, 'GÖÇMEN ŞARKILARI KONSERİ'YLE COŞTU - Son Dakika

ANTALYALILAR, 'GÖÇMEN ŞARKILARI KONSERİ'YLE COŞTU

15.12.2021 16:16

ANTALYA'daki göçmen derneklerinin işbirliğinde 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinlikleri kapsamında 'Göçmen Şarkıları Konseri' düzenlendi.

ANTALYA'daki göçmen derneklerinin işbirliğinde 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinlikleri kapsamında 'Göçmen Şarkıları Konseri' düzenlendi. Konsere ilgi yoğun oldu.

DERNEKLER DESTEK VERDİ

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen 'Göçmen Şarkıları Konseri'ne Antalya'daki Irak ve Türkmen Birliği Dayanışma Derneği, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Irak Akdeniz Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Uluslararası Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği, Antalya, Burdur, Aydın, İzmir'deki Yörük ve Karakeçiceliler, bazı hemşeri dernekleri destek verdi.

PROFESYONEL SANATÇILAR

Konser öncesi konuşmacılar göçün ne anlama geldiğini anlattı. Sevgi Son Sualp'in hazırlayıp sunduğu konserde profesyonel göçmen sanatçılar Emel Örgün, Özcan Şenyaylar, İbrahim Rauf Terzi, Arzu Dede solist olarak sahneye çıktı. Solistlerin seslendirdikleri zihinlerde yer etmiş, duygulu göçmen şarkılarına, oyun havalarına Azerbaycan, Kafkas Çerkez derneklerinin halk dansları toplulukları da eşlik etti. Sanatçılar, Türk, Azerbaycan, Türkmen bayraklarıyla da sahneye çıktı. Konserde, Azerbaycan, Makedonya, Üsküp, Kerkük yörelerine ait halk şarkıları seslendirildi. İzleyenler, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Vardar Ovası', 'Kalk Gelin Hanım', 'Osman Ağa', 'Mendilimin Yeşili', 'Yüksek Yüksek Tepeler' adlı şarkıları hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde eşlik etti.

İZLEYİCİDEN ALKIŞ YAĞMURU

Göçmen şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşayan izleyiciler, sanatçıları alkış yağmuruna tuttu. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, sanatçılara ve emeği geçen dernek başkanlarına teşekkür plaketi sundu.

ANTALYALILAR, 'GÖÇMEN ŞARKILARI KONSERİ'YLE COŞTU
ANTALYALILAR, 'GÖÇMEN ŞARKILARI KONSERİ'YLE COŞTU
ANTALYALILAR, 'GÖÇMEN ŞARKILARI KONSERİ'YLE COŞTU
ANTALYALILAR, 'GÖÇMEN ŞARKILARI KONSERİ'YLE COŞTU

Azerbaycan, Muratpaşa, Antalya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYALILAR, 'GÖÇMEN ŞARKILARI KONSERİ'YLE COŞTU - Son Dakika


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