Son Dakika Haberleri: Antalyalılar Kaleiçi'ni temizlemek için buluşacak
Son Dakika Güncel Haber

Antalyalılar Kaleiçi'ni temizlemek için buluşacak

44 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 21 Eylül Cumartesi, dünyada çapında gerçekleştirilecek Dünya Temizlik Günü'nde Üç Kapılar'dan Yat Limanı'na Antalya'nın kalbi Kaleiçi'ni adım adım temizleyeceklerini söyledi.

Antalyalılar Kaleiçi'ni temizlemek için buluşacak, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 21 Eylül Cumartesi, dünyada çapında gerçekleştirilecek Dünya Temizlik Günü'nde Üç Kapılar'dan Yat Limanı'na Antalya'nın kalbi Kaleiçi'ni adım adım temizleyeceklerini söyledi. Başkan Uysal, dünyada bir gönüllü hareketi olarak ortaya çıkan bu güne tüm Antalya'yı davet ederken Üç Kapılar'da buluşulacağını belirtti.


Muratpaşa Belediyesi, 2008 yılında Estonya'dan ortaya çıkan ve 50 bin kişinin 10 bin ton çöpü 5 saatle toplamasıyla dikkatleri üzerine çeken Let's Do It Vakfı'nın tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirdiği Dünya Temizlik Günü etkinliğine Antalya'dan katılıyor. Geçen yıl 158 ülkede 17 milyon kişiyle gerçekleştiren etkinlik için Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da Let's Do It Türkiye ve JCI Türkiye'yle birlikte tarihi Kaleiçi'nde temizlik çalışması gerçekleştirilecek. Uysal, etkinliğin dünya çapında gerçekleştirileceğini belirterek adım adım Kaleiçi'nin temizleneceği etkinlik için Cumartesi tarihi Üç Kapılar'da buluşacağını söyledi. Gönüllerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Kaleiçi Yat Limanı'nda sona ereceğini belirten Başkan Uysal, mikrobiyal yöntemlerle çevre iyileştirme ve temizliğinde kullanılan bukaşi toplarının da etkinlik sonunda denize bırakılacağını söyledi.


Dünya Temizlik Günü etkinliğinin insanlarda farkındalık oluşturarak çöp körlüğünü yenmeyi, çevre kirliliğini azaltmayı ve gençlerin sürdürebilir projeler üretmesini teşvik etmeyi amaçladığını belirten Başkan Uysal, herkesi 21 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliğine katılmaya davet etti.


Uysal, ayrıca, etkinlikte dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilecek Küresel İklim Grevi'ne de dikkat çekileceğini belirtti. 27 Eylül'e kadar devam eden Küresel İklim Grevi haftası boyunca 137 ülkede 4 bin 500'ün üzerinde etkinlik düzenleneceğini belirten Başkan Uysal, karar alıcıları iklim krizinin aciliyetine karşı bir an önce harekete geçmeye çağıran hafta boyunca Antalya'da düzenlenen etkinliklerden birini de Kaleiçi'nde yapılacak temizlik çalışması olduğunu söyledi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı, "FETÖ üyeliği"nden takipsizlik kararı alan Fettah Tamince'nin yargılanması için itirazda bulundu
ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:22:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyalılar Kaleiçi'ni temizlemek için buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]