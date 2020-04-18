Antalyalılar kısıtlamaya uydu, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika
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Antalyalılar kısıtlamaya uydu, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı

14 dakika önce

Antalyalılar kısıtlamaya uydu, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı Turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgeleri bom boş kaldı.

Antalyalılar kısıtlamaya uydu, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgeleri bom boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu meydanda kuş seslerine kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı.

Turizm kenti Antalya'da da kontroller sıkı bir şekilde sürdürüldü. Polis, yasakla birlikte, kente giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Normal günlerde zaman zaman trafik ve yaya trafiğinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi bölgelerinde sessizlik hakim oldu, cadde ve sokaklar bu kez kuş sesleri hakim oldu. Kentteki sakinlik ise havadan görüntülendi.

Antalyalılar kısıtlamaya uydu, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:03 Kaynak: İHA

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