Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu - Son Dakika

Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu

ANTALYA'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu, System.String[]

ANTALYA'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sıcaktan bunalan Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinledi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü kentte sahile gelenlerin kimi denize girerek serinlemeye çalıştı, kimi de güneşlenmeyi tercih etti. Sahile aileleriyle gelen çocuklar da deniz kenarında oyun oynadı. Tatilcilerin sosyal mesafe ve maske uyarısına dikkat etmediği görüldü.


Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu - Son Dakika
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