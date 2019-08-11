Son Dakika Haberleri: ANTALYALILAR KURBANLARINI KESİM MERKEZLERİNDE KESTİ
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ANTALYALILAR KURBANLARINI KESİM MERKEZLERİNDE KESTİ

1 saat önce

Antalya'da, vatandaşlar kurbanlıklarını belediyelerin hazırladığı kesim merkezlerinde kesti.

ANTALYALILAR KURBANLARINI KESİM MERKEZLERİNDE KESTİ, System.String[]
Antalya'da, vatandaşlar kurbanlıklarını belediyelerin hazırladığı kesim merkezlerinde kesti.
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını kesmek için sabah erken saatlerden itibaren kesimhanelere gelen Antalyalılar, kurbanlıklarının kesimini bekledi. Profesyonel kasaplar, kurbanları kurallara uygun şekilde kesti, sahipleri ise etlerini parçalayarak poşetledi. Belediye ekipleri ise kesimhaneleri temiz tutmak için çalıştı. Temizlik işçileri, kesilen her kurbanın ardından kan akan bölgeyi suyla yıkayıp paspasladı.
Kurban kesim merkezlerinde çocuklar, kurban kesimlerini izledi. Kimisi kesilen kurbanı tutarak ailesine yardımcı oldu, kimisi kurbanlığın başını okşayarak sevdi, kimisi ise uzaktan ürkek bakışlarla kesilme anlarını izledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
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