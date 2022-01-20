Antalyalılar ocak ayında denizin keyfini çıkardı - Son Dakika

Yurdun bir çok bölgesinde çetin kış şartları hüküm sürerken Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdi.

Havanın 9, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Bazı kent sakinleri ve turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı. Çok sayıda kişi de sahilde balık tuttu.

Deniz kenarındaki parklar ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Kangal ve Osman Teker, Burdur'dan arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini, Antalya'da güzel havanın ve denizin tadını çıkardıklarını söyledi.

Hayatında ilk defa denize girdiğini ifade eden Kangal, " Türkiye'nin çoğu yerinde çetin kış şartlarıyla mücadele ediliyor. Benim memleketimde de insanların dizine kadar kar var. Ocak ayında böylesine güzel bir havada denize girmek muhteşem bir duygu." diye konuştu.

Denizde üşümediğini belirten Teker ise "Hava sıcak, su da sıcak. Bu havayı denizde yüzerek değerlendirelim istedik. Çok eğleniyoruz." dedi.