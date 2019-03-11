Son Dakika Haberleri: Antalyalılara 'Göçmen Denizanası' Uyarısı

Antalyalılara 'Göçmen Denizanası' Uyarısı

1 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarında son günlerde göçmen denizanalarının görüldüğünü belirterek, denize girenleri, temastan kaçınmaları konusunda uyardı.

Antalyalılara 'Göçmen Denizanası' Uyarısı, System.String[]
AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Antalya kıyılarında son günlerde göçmen denizanalarının görüldüğünü belirterek, denize girenleri, temastan kaçınmaları konusunda uyardı. Deval, "Riskli durumlarda hastaneye gitmekte fayda var" dedi. 

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deval, İskenderun Körfezi'nde üreme alanına sahip göçmen denizanalarının, doğu- batı yönündeki yüzey akıntılarıyla seyrek de olsa zaman zaman Antalya Körfezi'ne taşınabildiğini belirtti. Prof. Dr. Deval, "Geçici olan bu süreçte yüzücülerin, dalgıçların, amatör veya profesyonel balıkçıların, cankurtaranların dikkatli olmaları ve denizanasıyla temastan kaçınmaları gerekir. Denizanaları kıyılara vurmuş, ölü dahi olsa temas edilmemeli" dedi.

Denizanasıyla temas durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi de veren Deval, "Denizanaları zehirli nematokiste (minik kapsülcükler) sahiptirler. Denizanası ile temas durumunda bu canlıların dokunaçları deriye yapışıp kalır. Bu dokunaçlarda bulunan henüz açılmamış nematokistlerin açılması zehirlenmenin şiddetini artırır. Bu yüzden henüz açılmamış nematokistler mümkün olduğu kadar çabuk deriden uzaklaştırılmalı veya açılmaları engellenmelidir" diye konuştu.

'DENİZ SUYU KULLANIN'

Nematokistleri patlatmadan deriden uzaklaştırmanın en güvenli yolununun, deniz suyu kullanmak olduğunu belirten Prof. Dr. Deval, "Deniz suyu ile uzaklaştırılamayan dokunaçlar amonyak kullanılarak veya küt kenarlı bir cisimle (kredi kartı veya bıçağın sırt kısmı) sıyrılarak veya cımbızla nazikçe tutularak uzaklaştırılabilir. Sert temas (ovma, kaşıma gibi) veya tatlı su ile yıkama nematokistlerin yoğun şekilde açılmasına neden olduğu için bu gibi uygulamalardan kaçınılmalıdır" dedi. 

Prof. Dr. Deval, denizanasıyla karşılaşan yüzücülerin panik yapmaması ve korkmaması gerektiğini de söyledi. Dikkat edilmesi gereken hususun, denizanalarıyla temastan kaçınmak olduğunu kaydeden Deval, "Elimizle temasta bulunmuşsak elimizi gözümüze sürmemeliyiz. Aksi halde gözümüzü tahriş eder. Riskli durumlarda hastaneye gitmekte fayda var" diye konuştu.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:31 Kaynak: DHA

Mehmet Cengiz, Antalya, Güncel
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