Antalyalılardan Halk Et'e yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalyalılardan Halk Et'e yoğun ilgi - Son Dakika

Antalyalılardan Halk Et'e yoğun ilgi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hayata geçirdiği, Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Halk Et Kepez Satış Mağazası Antalyalıların akınına uğruyor.

Antalyalılardan Halk Et'e yoğun ilgi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hayata geçirdiği, Antalyalıların güvenilir, kaliteli, sağlıklı et ürünlerine uygun fiyatla ulaşabildiği Halk Et Kepez Satış Mağazası Antalyalıların akınına uğruyor. Bir haftada 1600 vatandaşın alışveriş yaptığı Halk Et'te 2.5 ton et ürünü satıldı. Antalyalılar, uygun fiyata kaliteli et tüketebilmenin mutluluğunu yaşıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim öncesi açıkladığı projeler arasında yer alan, ilk şubesi 11 Aralık'ta Kepez İlçesi Zafer Mahallesi'nde hizmete açılan Halk Et Satış Mağazası, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Halk Et Mağazası üreticiden halka kaliteli ve sağlıklı et ürünlerini profesyonel ekibi ile hijyen koşullarına uygun olarak sunuyor. Bir haftada 1600 vatandaşın alış veriş yaptığı Halk Et Mağazası'ndan vatandaşlar yaklaşık 2 bin


500 kilogram et ürünü satın aldı. Kıymanın 35.90 TL, kuşbaşının 44.90 TL'ye satıldığı mağazada, diğer et ürünlerinin piyasa fiyatlarının altında olması halkın yüzünü güldürdü.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Halk Et Mağazası ile halkçılığın en güzel örneğini gerçekleştirdiğini ifade eden vatandaşlar, fiyatlarından çok memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, "Bu kalitede bu fiyatlara dışarıda et alamayız. Mağaza pırıl pırıl, tertemiz. Personel çok ilgili ve işini iyi yapıyor. Bu hizmet halkçılığın güzel bir örneğidir" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzan Grubu'nun harabeye dönen oteli satıldı
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

Son Dakika Haberleri
18:40 Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
18:40 Denizlispor Başkanı Çetin'in Fethiye'de darbedildiği iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
18:40 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 16 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
18:39 2 yaşındaki Helin, 4'üncü kattan düşüp, hayatını kaybetti - Son Dakika
18:35 Kış Turizmi Kongresi Atatürk Üniversitesinde başladı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:41:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyalılardan Halk Et'e yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]