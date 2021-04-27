Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında - Son Dakika

Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında

27.04.2021 12:28
Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında, System.String[]

FRAPORT TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile 15'inci kez karşı karşıya geliyor.

FRAPORT TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile 15'inci kez karşı karşıya geliyor. Kırmızı beyazlı ekipte 10 oyuncu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor. Kırmızı beyazlı takım ile Fatih Karagümrük, toplamda 15, Süper Lig'de ise 4'üncü kez karşılaşacak. Akdeniz temsilcisinde 8 oyuncu sakatlığı, 2 oyuncu ise cezasından dolayı formasından uzak kalacak. 15'İNCİ RANDEVUİki takım 15'inci kez birbirlerine rakip olacak. Oynanan 14 maçın 8'i Misli.com 2. Lig, 2'si TFF 1. Lig, 3'ü Süper Lig ve 1'i de hazırlık maçı olarak kayıtlarda yer aldı. Daha önce oynanan 14 maçta kırmızı beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Antalyaspor, 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karagümrük'ün ev sahibi olarak oynanan 6 maçta Antalyaspor, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Süper Lig'de oynanan 3 maçta ise Fraport TAV Antalyaspor'un rakibine karşı 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. SON 4 DEPLASMANDA 3 YENİLGİFraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı son 3 maçın tamamında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kaybetti. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde yenilgi alırken, sadece Kayserispor karşısında 1-0'lık galibiyetle 3 puanın sahibi oldu.8 SAKAT, 2 CEZALIFraport TAV Antalyaspor'da zorlu Fatih Karagümrük maçı öncesi 8 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımda Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Lukas Podolski ile Fedor Kudryashov cezalarından dolayı, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Bahadır ise sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Hakan Özmert ile Eren Albayrak'ın son durumları maç saatinde belli olacak. YANAL KADRO KURMAKTA ZORLANACAKSezon başından bu yana sakatlıklar ve kart cezalarından dolayı sıkıntılar yaşayan Fraport TAV Antalyaspor'da bu durum Fatih Karagümrük maçında da yaşanacak. Teknik direktör Ersun Yanal, sakat ve kart cezalı oyuncuların çokluğundan dolayı kadro kurmakta sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli teknik adam antrenmanlarda alternatif kadro kurmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.MAÇ BURSA'DAFatih Karagümrük- Antalyaspor mücadelesi, İstanbul temsilcisinin mücadelelerini oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın, 29 Mayıs'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağı gerekçesiyle Bursa'ya alındı. Yarın saat 16.00'da başlayacak mücadelede Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük düdük çalacak.MUHTEMEL 11: Boffin, Mert Yılmaz, Naldo, Ersan Gülüm, Ali Eren İyican, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Orgill.SAKATLAR: Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Veysel Sarı, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk, Hakan Özmert, Eren Albayrak.

CEZALI: Podolski, Fedor Kudryashov.


- Antalya
Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında
Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında
Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında
Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında
Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, 10 eksikle Karagümrük sınavında - Son Dakika Spor


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