Antalyaspor 10 maçlık 3 puan hasretiyle devreye girdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor 10 maçlık 3 puan hasretiyle devreye girdi! - Son Dakika Spor

Antalyaspor 10 maçlık 3 puan hasretiyle devreye girdi!

6 saat önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu.

Antalyaspor 10 maçlık 3 puan hasretiyle devreye girdi!, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17'nci haftasında Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu. Devreyi farklı Galatasaray mağlubiyetiyle tamamlayan kırmızı beyazlıların ligde 10 haftadır galibiyet yüzü görmedi. Antalyaspor son 10 maçta, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde 7. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın sonrasında oynadığı karşılaşmalarda 3 puan kazanamayan kırmızı beyazlılar, 8'inci haftada Gençlerbirliği'ne 6-0, 9'uncu hafta Demir Grup Sivasspor'a 2-1, 10'uncu hafta Beşiktaş'a 2-1, 11'inci hafta Çaykur Rizespor'a 1-0 yenildi.


Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde 12'nci hafta oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalırken, 13'üncü hafta Medipol Başakşehir'e 2-0, 14'üncü Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Kırmızı beyazlılar 15'inci haftada Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere, 16'ncı haftasında MKE Ankaragücü ile 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Antalyaspor, devrenin son maçında da Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu.


Antalyaspor, devreyi 14 puanla 16'ncı sırada tamamladı. Kırmızı beyazlılar 17 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.


Çaykur Rizespor, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:46 
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