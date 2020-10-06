Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılarda 27 futbolcuyla tamamen ve kiralık olmak üzere yollar ayrıldı.

Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemi 5 Ekim itibariyle sona erdi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor kadrosunu güçlendirmek için 7 takviye yaptı. Akdeniz ekibi, Nuri Şahin'i Werder Bremen'den, Serdar Gürler'i Huesca'dan, Sidney Sam'ı Altach'dan, Orgill'i Ankaragücü'nden, Naldo'yu Espanyol'dan, Gökdeniz Bayrakdar'ı Kocaelispor'dan, Mert Yılmaz'ı Bayern Müchen 2'den, Omar İmeri'yi Shkendija'dan, Doğukan Özkan'ı Beşiktaş'tan, Ali Eren İyican'ı Ankaraspor'dan kadrosuna kattı.

Kırmızı beyazlılardan; Nazım Sangare Fenerbahçe'ye,Celutska Sparta Prag'a, Yekta Kurtuluş Altay'a, Salih Dursun ve Diego Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Gençler kiralandı

Harun Alpsoy Altay'a, Mukairu Anderlecht'e, Gustavo Blanco Leschuk Real Oviedo'ya kiralandı. Ayrıca Samsunspor'dan alınan Gökdeniz Yılmaz, Bodrumspor'a kiralandı. Kırmızı-beyazlılar tecrübe kazanması için Bodrumspor'a; Cengiz Demir, Sergen Yatağan, Harun Kavaklıdere, Mikail Başar, Batuhan Berkay Fındık, Erman Herman Vardar, Yakup Mert Çakır, Cenk Şen, Kaan Mert Nasırcılar, Apdi Mert Çayır; Talha Bulut, Mert Çölgeçen ve Mustafa İnan Kemerspor 2003'e kiralandı.

Takımdan ayrılan Cissokho, Vainqueur, Chico, Ndinga, Charles ise herhangi bir takım bulamadı.

Kırmızı-beyazlı takımın hiçbir futbolcuyu kadrosuna kiralık olarak katmaması ve genç futbolculara yönelmesi dikkat çekti. - ANTALYA

Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı
Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı
Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı
Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig, Werder Bremen, Serdar Gürler, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Lille'de takım kaptanı Fonte, koronavirüse yakalandı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu         
16:09
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti         
15:34
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı, 27 futbolcu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei