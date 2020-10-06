Antalyaspor 11 oyuncuyu renklerine bağladı

ANTALYA/ DHA
Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonda 11 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Takıma katılan ve giden oyuncular şöyle;GELENLER Nuri Şahin - Werder Bremen (2 yıl)Sidney Sam - Alsach (1 + 1 yıl)Naldo - Espanyol (2 yıl) Dever Orgill - Ankaragücü (2 yıl) Mert Yılmaz - Bayern München 2 (5 yıl)Gökdeniz Yılmaz - Bodrumspor (5 yıl) Doğukan Özkan - Beşiktaş (5 yıl)Gökdeniz Bayrakdar - Kocaelispor (5 yıl) Ali Eren İyican - Ankaraspor (5 yıl) Serdar Gürler - Huesca (3 yıl)Omar İmeri - Shkendija (5 yıl)
SÖZLEŞMESİ SONA ERENLER Yekta Kurtuluş, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Chico, Delvin N'dinga, Charles, Aly Cisssokho, William VainqueurSÖZLEŞMESİ FESHEDİLENLERDiego (Karşılıklı)KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMA GİDENLERBlanco Gustavo (Real Oviedo)Paul Mukairu (Anderlecht)Harun Alpsoy (Altay)Talha Bulut, (Kemerspor 2003)Mert Çölgeçen, (Kemerspor 2003) Mustafa İnan (Kemerspor 2003)Gökdeniz Yılmaz, (Bodrumspor)Cenk Şen, (Bodrumspor)Yakup Mert Çakır, (Bodrumspor)Erman Vardar, (Bodrumspor)Batuhan Berkay Fındık, (Bodrumspor)Mikail Başar, (Bodrumspor)Harun Kavaklıdere, (Bodrumspor)Sergen Yatağan, (Bodrumspor) Cengiz Demir, (Bodrumspor)Kaan Mert Nasırcılar, (Bodrumspor)Apti Mert Çayır (Bodrumspor) SATILANLARNazım Sangare, (Fenerbahçe)KİRALIK OYNADIĞI TAKIMDAN DÖNEN
Jean Armel Drole
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:49 - Kaynak: DHA
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