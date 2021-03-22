Antalyaspor, 14 hafta sonra birden fazla golle galip geldi

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 14 hafta sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında birden fazla gol atarak 3 puanı kazandı. Kırmızı beyazlı takım, en son ligin 17'nci haftasında Fatih Karagümrük maçında 3 gollü galibiyet sevinci yaşamıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Ligde 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında son bulan kırmızı beyazlı takım, 14 hafta sonra bir lig maçında birden fazla golle galip gelmeyi başarırken, 9 hafta sonra da galibiyetle tanıştı.