Antalyaspor 2 eksikle zorlu Sivasspor maçına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor 2 eksikle zorlu Sivasspor maçına çıkacak - Son Dakika Spor

Antalyaspor 2 eksikle zorlu Sivasspor maçına çıkacak

6 saat önce

Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor 2 eksikle zorlu Sivasspor maçına çıkacak, System.String[]

Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.


Teknik Direktör Taner Tuna yönetiminde yükselişe çıkan ve en son deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği müsabakasından 1 puanla dönen Antalyaspor, yarın evinde ligde 49 puanla 4. sırada yer alan Sivasspor'u ağırlayacak. Son hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Charles ve Bahadır, maç kadrosunda yer almayacak.


Ligde 25 maçta 27 puan toplayan Antalyaspor, sahadan galip ayrılarak sıralamada bir sıra daha yükselmeyi hedefliyor. - ANTALYA

Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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