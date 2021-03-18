Antalyaspor 20 yıl sonra kupa finali mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Antalyaspor 20 yıl sonra kupa finali mutluluğunu yaşıyor

18.03.2021 11:41
Antalyaspor 20 yıl sonra kupa finali mutluluğunu yaşıyor, System.String[]

Antalyaspor'da uzun zaman sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Antalyaspor'da uzun zaman sonra Türkiye Kupası'nda finale yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Lukas Podolski ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Fraport TAV Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Geçen sezon turnuvaya yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'a elenerek veda eden kırmızı-beyazlı ekip, en son 1999-2000 sezonunda final heyecanı yaşadı. Galatasaray ile 3 Mayıs 2000'de finalde karşılaşan Antalyaspor, sarı-kırmızılılara 5-3 yenildi ve organizasyonu ikinci tamamladı.

Kulüp tarihinde kupada ikinci kez finale kalan kırmızı-beyazlılar, bu sezon kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

Mustafa Yılmaz: "Kaliteli ve güçlü bir ekibiz"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda final hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk önce kupada final hedefini belirlediklerini aktaran Yılmaz, dün bunu gerçekleştirdiklerini, şimdi kupayı kazanmayı planladıklarını ifade etti.

Yılmaz, Antalyaspor'un iyi takım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın kupa mücadelesi çok iyiydi. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, futbolcularımız ve teknik heyetimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Finalde Beşiktaş ile karşılaşacağız. Beşiktaş zorlu bir rakip ama biz de kaliteli ve güçlü bir ekibiz. Türkiye Kupası finalini kazanıp, kupaya kavuşmak istiyoruz."

Final yolunda kalesini gole kapattı

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon 5 kupa maçını gol yemeden kazandı.

Kırmızı-beyazlılar, dördüncü turda Misli.com 2. Lig temsilcisi Pendikspor'u 2-0, beşinci turda TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'u 3-0, çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor'u 1-0, yarı finalde de Aytemiz Alanyaspor 2-0 mağlup etti.

Podolski, ilk kez kupa maçında gol attı

Antalyaspor'un forvet oyuncusu Lukas Podolski, kırmızı-beyazlı formayla altıncı golüne ulaştı.

Alanyaspor karşısında 90 dakika sahada kalan ve ilk kez Antalyaspor adına bir kupa mücadelesinde ağları sarsan Alman futbolcu, bu sezon 4'ü kupa 26 resmi karşılaşmada görev aldı ve 4 gol kaydetti.

Daha önce Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık 2020'de Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşayan ve bir süre sakatlık süreci geçiren Podolski, 2019-2020 sezonunda da performans sergilediği 2'si kupa 11 resmi karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor 20 yıl sonra kupa finali mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Güne yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor         
11:29
Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde         
10:58
Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı         
10:50
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları         
10:27
İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı         
10:24
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:17:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor 20 yıl sonra kupa finali mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei