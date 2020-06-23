Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini yakaladı - Son Dakika

Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini yakaladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Kırmızı-beyazlılar dünkü Çaykur Rizespor galibiyetiyle 2006-2007 sezonunda ulaştığı 10 maçlık seriyi yakalamış oldu.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ardından lige deplasmanda Beşiktaş galibiyetiyle başlayan FT Antalyaspor, 9 maçlık yenilmezlik serisini Çaykur Rizespor karşısında da sürdürdü. Güney ekibi, Süper Lig'in 28. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor'u sahasında Sinan Gümüş, Jahovic ve Ersan Gülüm'ün golleriyle 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle kırmızı-beyazlılar 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı. Antalyaspor son 10 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 22 puan yazdırdı. Puanını 36'ya çıkaran Antalyaspor, ligde ise 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılar ligin 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak.


13 yıl önceki seriyi yakaladı


Antalyaspor, 2006-2007 sezonunda yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisinde, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Vestel Manisaspor'u 1-0 yenerken, Denizlispor'la 1-1, Gaziantepspor'la 0-0, Kayserispor'la 4-4, Ankaraspor'la 1-1, Bursaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.


10 maçtır yenilmiyor


Kırmızı-beyazlılar bu sezonunun ikinci yarısında sahasında Göztepe mağlubiyetinin ardından, Y.Denizlispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 3-1, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 2-1, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Antalya ekibi Konyaspor'la 0-0, Kayserispor'la 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. - ANTALYA

Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki 10 maçlık serisini yakaladı - Son Dakika Spor
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