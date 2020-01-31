Antalyaspor, 3 futbolcusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, 3 futbolcusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi - Son Dakika Spor

Antalyaspor, 3 futbolcusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Harun Kavaklıdere, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi.

Antalyaspor, 3 futbolcusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Harun Kavaklıdere, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdi.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Harun Kavaklıdere'nin Ekol Göz Menemenspor'da, Talha Bulut ve Mert Çölgeçen'in ise Fethiyespor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giymeleri konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular için başarı dileğinde bulunuldu.

Kavaklıdere, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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