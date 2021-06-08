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SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika

SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

08.06.2021 12:52

SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yenilediTolga YILDIRIM - Semih ERSÖZLERANTALYA,(DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi.

SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Tolga YILDIRIM - Semih ERSÖZLERANTALYA,(DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Veysel Sarı ile sözleşme yeniledi. Kırmızı-beyazlı takımın başkanı Aziz Çetin, Herkesin hayalindeki takımı oluşturmaya çalışacağız dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sözleşmesi sona eren 3 futbolcusuyla kontrat yeniledi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Başkan Aziz Çetin, Hakan Özmert, Veysel Sarı ve Eren Albayrak'ın imzası ile transfer sezonunu açtıklarını söyledi. Yönetimde futbol şubesi, teknik direktör Ersun Yanal ile istişare halinde transfer çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Çetin, Takımımızın önemli temel direkleri, önem verdiği değerleri var. Üç futbolcu kardeşimizi burada istediğimizi belirttik. Onlar da bizle olmak istediklerini söyledi. Ersun hoca da istiyordu. İmzalarıyla transfer sezonunu başlatıyoruz. Hakan Özmert ile 1 yıllık anlaşma yaptık. Eren ile 2 yıl, bir yıl da uzatma opsiyonu var. Veysel ile 3 yıllık sözleşme yaptık. Transfer görüşmeleri devam ediyor. Herkesin hayalindeki takımı oluşturmaya çalışacağız diye konuştu.

HAKAN ÖZMERT FUTBOLU BURADA, EN İYİ ŞEKİLDE BIRAKMAK İSTİYORUM

Kırmızı-beyazlı takımda kaptanlık bandını takan Hakan Özmert, transferde emeği geçenlere teşekkür etti. Antalyaspor'un yuvası olduğunu vurgulayan Hakan Özmert, Bu formayı giymekten mutluyum. Önümüzdeki sene ligi olabildiğince en iyi yerde bitirmek ve Avrupa kupasına katılmak istiyoruz. Geçen sene yarım kaldı, bu sene tamamlamayı diliyorum. İyi ki Antalyasporluyum. Futbolu burada, en iyi şekilde bırakmak istiyorum. Oynayabildiğim kadar oynayacağım. 1 yıllık sözleşme tabii ki futbolcular açısından önemli ama kendi açımdan önemli değil. En iyi şekilde oynayacağım dedi.

VEYSEL SARI İYİ İŞLER YAPTIK

Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Veysel Sarı ise 1.5 senedir buradayım. İyi işler yaptık. Geçen sene istediğimiz hedefleri yakalayamadık ama bu sene yeni kurulacak takımla birlik, beraberlikle istediğimiz yere varmayı diliyoruz diye konuştu.

EREN ALBAYRAK AVRUPA KUPALARINA GİTMEK İSTİYORUZ

İki senedir formasını giydiği Antalyaspor'da güzel bir aile ortamı oluştuğunu vurgulayan Eren Albayrak, İyi çalışıyoruz. 2 senedir takım olarak güzel şeyler yaptık. Kupa kazanmak istiyoruz. Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Yarı final, final oynadık olmadı, Türkiye kupasını istiyoruz dedi.

SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi
SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Hakan Özmert, Antalyaspor, Veysel Sarı, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Antalyaspor, 3 futbolcusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika Spor


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