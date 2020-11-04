Antalyaspor 3 puanı unuttu

FT Antalyaspor, Süper Lig'in son 4 haftasında 3 puana hasret kaldı.

Lige iyi giriş yapan, 3 haftada 7 puan toplayan FT Antalyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. Ligin ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçen kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Yine sahasındaki 3. hafta Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 4 haftada 3 puana hasret kaldı. 4. haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan güney ekibi, sahasındaki maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olunmasının ardından, yönetim Teknik Direktör Tamer Tuna ile yol ayrılığına gitti. Kırmızı-beyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılarda, sakat ve kırmızı kart cezalısı oyuncular da büyük sorun oluşturdu.

Ligde 8 puanla 11. sırada yer alan Antalyaspor, teknik direktör belirsizliğinin yanı sıra, sakat ve cezalılara rağmen Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

(İsa Akar/İHA)