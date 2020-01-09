Antalyaspor 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Son Dakika Spor

Antalyaspor 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

6 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Antalyaspor 4-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.


Antalya ekibine galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikalarda Amilton, 43. dakikada Blanco ve 73. dakikada Mukairu attı.


Kırmızı-beyazlılar bu mücadelede sahaya, Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudriashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'iyle çıktı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:42 
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