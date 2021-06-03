Antalyaspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Lukas Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yollarını ayırdı.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalyaspor Kulübünün yeni başkanı Aziz Çetin'i ziyaret etti.

Çetin, ziyarette yaptığı açıklamada, yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu anlamda iç transferde birçok oyuncuyla sözleşme yenilediklerini ve yakın zamanda toplu imza töreni düzenleyeceklerini dile getiren Çetin, "Hocamızın istediği bütün futbolcular ile anlaştık. Lukas Podolski, Sidney Sam, Ersan Adem Gülüm ve Drole ile yollarımızı ayırdık. Kendilerine emeklerinden, takımlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarına devam edeceklerini kaydeden Çetin, "Ersun Yanal ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. 3 yıllık kontratımız var." ifadelerini kullandı.