Antalyaspor 5 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de üst sıralara yükselmeyi isteyen Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Kırmızı beyazlılar ligdeki çıkışını, cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçında sürdürmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ikinci devre teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Sinan Gümüş, Lukas Podolski, Adis Jahovic, Fedor Kudryasov, N'dinga transferleriyle güçlendi. Ligin ilk devresinde istediği puanları toplayamayan kırmızı beyazlılar, ikinci devrenin ilk maçında Göztepe'ye yenildi. Kırmızı beyazlılar, sonrasında oynadığı 4 maçta kaybetmedi. Ligin 19'uncu haftasında Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, 20'nci hafta İttifak Holding Konyaspor ile sahasında berabere kaldı. Ligin 21'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2-2 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 22'nci haftayı sahasında Kasımpaşa galibiyetiyle tamamladı. Kırmızı beyazlılar, 23'üncü hafta karşılaşmasında da BTC Turk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, ligdeki çıkışını sürdürdü.

5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fraport TAV Antalyaspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor galibiyetiyle puan cetvelinde alt sıralardan kurtulma adına rahat nefes aldı. Kırmızı beyazlılar, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ligdeki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek pekiştiren Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçından puan kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

PODOLSKİ, ÖNCE SEVİNDİRDİ SONRA KIZDIRDI

Malatya deplasmanında Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol yıldız futbolcu Lukas Podolski'den geldi. Podolski, kırmızı beyazlı takımla ligdeki ilk golünü atarak Fraport TAV Antalyaspor taraftarını sevindirdi. Yıldız futbolcunun, dün akşam oynanan Fenerbahçe, Galatasaray derbisine yönelik sosyal medya paylaşımları ise taraftardan eleştiri aldı. Galatasaray'ın galibiyetine yönelik sevinç paylaşımlarına kırmızı beyazlı takımın taraftarı tepki gösterdi. Podolski de tepkiler üzerine bazı paylaşımlarını silerek, Fraport TAV Antalyaspor'un taraftarının gönlünü alacak mesaj yayımladı. Podolski, paylaşımında "Bundan önce formasını giydiğim her kulüp gibi Galatasaray'ın da başarısı beni mutlu etti. Ancak bu durum benim Antalyaspor formasına hizmet ettiğim ve bundan büyük gurur duyduğum gerçeğini değiştirmez. Tam gaz yola devam" ifadelerini kullandı.