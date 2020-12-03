Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor - Son Dakika

Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

03.12.2020 11:04
Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor, System.String[]

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşması ile 7 haftalık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşması ile 7 haftalık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaparak 3 haftada 7 puan toplayan Antalyaspor'un son haftalardaki düşüşü devam ediyor. İlk hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçen kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Evindeki 3. hafta maçında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 6 haftada 3 puana hasret kaldı. Ligin 4. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan güney ekibi, Antalya'daki Gaziantep FK karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrıldı. 6. haftada İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Antalyaspor'da yönetim, bu mücadelenin ardından Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Ligin 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı olan güney ekibi, bu hafta da sahasındaki derbide Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildi. Son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlı ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu beraberlikle Antalyaspor'un ligde galibiyet hasreti 7 maça yükselmiş oldu.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Antalyaspor'da tek hedef pazar günü iç sahada oynanacak Ankaragücü karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak.

Sezon başından bu yana sakat ve kart cezalısı oyuncuları nedeniyle zorluk yaşayan kırmızı-beyazlılarda, 6 futbolcu kadroda yer alamayacak. Naldo kart cezası; Drole, Doğukan Sinik, Serdar Gürler, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk ve Mert Yılmaz ise sakatlıklarından dolayı Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Mert Yılmaz ve Hakan Özmert'in ise durumlarının maç günü belli olacağı belirtildi.

TFF'YE BAŞVURU Öte yandan Antalyaspor'un, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma ile ilgili kural ihlali yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor
Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor
Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor
Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor
Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor - Son Dakika Spor


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