Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'a destek gecesi düzenlenecek
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Antalyaspor'a destek gecesi düzenlenecek

2 saat önce

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Antalyaspor'a destek gecesi düzenlenecek, System.String[]

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyaretlerde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Emin Hesapçıoğlu, Osman Sapmaz, Aziz Çetin ve Atilla Hasan Akıncı hazır bulundu. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy'un da katılımıyla Antalyaspor'a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi.


Destek gecesi düzenlenecek


Antalyaspor heyetinin ilk ziyareti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a gerçekleşti. Ziyarette, Antalyaspor Kulübü Derneği'nin projeleri, hedefleri ve vizyonu anlatılarak destek istendi. Ardından heyeti makamında kabul eden ve birlikte yemek yiyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketinin takımı olan Antalyaspor'un çok daha iyi yerlere gelebilmesi için her zaman destek olacağını ifade etti. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy'un da katılımıyla Antalyaspor'a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi. Gecenin Kasım ayı başında yapılması planlanıyor. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:51 Kaynak: İHA
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