Antalyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçına hazır - Son Dakika Spor

Antalyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçına hazır

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyaspor, Alanyaspor ile oynayacağı kupa maçına hazır, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlılar taktik çalıştı.

Antrenman öncesi 23 yaşına giren futbolcu Harun Alpsoy'un doğum günü sahada kutlandı. Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile asbaşkan Berkay Bahar da katıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, idmanın ardından kampa girdi.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Antalyaspor yönetiminden taraftara çağrı

Yarınki maça ilişkin Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın aynı kenti temsil ettiğimiz dost rakibimiz Aytemiz Alanyaspor ile yarı final ilk karşılaşmasına çıkacağız. İki güzide kulübün mücadelesinin, sahada ve tribünde dünya kenti Antalya'nın güzelliğine yakışan bir atmosferde yaşanması en büyük temennimiz. Biz, Fraport TAV Antalyaspor olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da konuklarımızı en iyi şekilde ağırlıyor olmaktan gurur duyacağız. İlk maçın sonucu her ne olursa olsun, 180 dakikalık mücadelenin sonunda hak eden tarafın finale yükseleceğinden, kupa için Antalya'mızı finalde en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Dostluk, barış ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, sahada ve tribünlerde örnek bir görüntü sergileneceği ümidi ile tüm taraftarlarımızı karşılaşmaya davet ediyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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