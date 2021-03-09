Antalyaspor, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, havuzda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise fitness salonunda antrenman yaptı. Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını, yarın antrenman sahasında yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Son Dakika

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi

Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi

Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu

Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?

Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı

Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti

Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü