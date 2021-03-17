Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından

17.03.2021 23:49
Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncularının finali hak ettiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncularının finali hak ettiğini söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını performanslarından dolayı kutladığını belirtti.

Antalyaspor'un 21 yıl aradan sonra ikinci defa Türkiye Kupası'nda finale yükseldiğine işaret eden Yanal, "Oyuncularımız bu zorlu süreçte gol yemeden maç kazanarak finali hak etti. Zorlu bir dönemdeyiz. Pandemide çok yoğun maç oynamak, eksik oyuncularımızın, transfer yasağının olması bizi zorladı. Oyuncularımız çok enteresan bir hikaye yazmakla meşgul. Bence de güzel bir hikaye yazıyorlar. 15 maçlık yenilmezlik serimizi Alanya'da bitirdik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz." diye konuştu.

Final maçının yanı sıra ligin sonuna kadar oyun disiplinine bağlı bir şekilde oynamaya devam edeceklerini aktaran Yanal, en büyük takdiri oyuncularının hak ettiğini kaydetti.

Futbolcularından kalan maçlarda da aynı performansı beklediğini belirten Yanal, final maçı için önlerinde zaman olduğunu ve bugünün tadını çıkaracaklarını vurguladı.

Semih Tokatlı: "Galibiyeti Antalyaspor hak etti"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını söyledi.

İstedikleri futbolu oynayamadıklarını anlatan Tokatlı, "Hedefimize ulaşamadığımız için çok üzgünüz. Galibiyeti Antalyaspor hak etti, iyi oynayarak kazandı. Antalyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor-Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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