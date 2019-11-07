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Antalyaspor Alman medyasını misafir etti

7 saat önce

Alman gazeteciler, Antalyaspor'u ziyaret edip Teknik direktör Bülent Korkmaz ile görüştü.

Antalyaspor Alman medyasını misafir etti, System.String[]

Alman gazeteciler, Antalyaspor'u ziyaret edip Teknik direktör Bülent Korkmaz ile görüştü.


Almanya'nın Hamburg ve Bremen kentlerinde yayımlanan gazeteler ile Türkiye'de yayımlanan gazetelerin Almanya temsilcilerinin katıldığı Antalya ziyaretinin ilk durağı Antalyaspor oldu. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile bir araya gelen basın mensupları merak ettiği konuları sordu.


Antalya Bilim Üniversitesi'nin organizasyonu ile Almanya'dan gelen gazeteci heyete Antalyaspor'daki hedeflerini ve kulübün vizyonunu anlatan Korkmaz, Türk futbolunun gelişimi ve kulüplerin geleceğini sağlıklı oluşturabilmesi için genç oyunculara ve altyapıya ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı. Gazeteciler, özellikle Almanya'da yaşayan Türk futbolcuların daha iyi takip edilmesini isteyerek, geldikleri kentin takımı olan Hamburg'un atkısını Teknik Direktör Bülent Korkmaz'a hediye etti. Ziyaret, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - ANTALYA

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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