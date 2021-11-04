Antalyaspor, Altay karşısına 5 eksikle çıkacak - Son Dakika

FT Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı. Zorlu karşılaşmada kırmızı-beyazlılarda 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de deplasmanda GZT Giresunspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan FT Antalyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan, Doğukan Nelik, Poli, Wright ve Crivelli katılmadı. Bu futbolcuların yanı sıra Altay karşısında cezalı Naldo'nun da yer alamayacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Altay karşısında da galip gelerek, ligde üst sıralara doğru çıkmayı hedefliyor.

(İsa Akar/İHA)