Antalyaspor, Ankara deplasmanına 6 eksikle gidecek!

Antalyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. hafta maçında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç 18.30'da başlayacak.



Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.



Sakat oyuncuların fazlalığından dolayı kadroda yaptığı değişikliklerle başarılı sonuçlar elde eden teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılar, MKE Ankaragücü deplasmanından puan kazanmayı hedefliyor.



Kulüp tarihinde 7 dış saha yenilmezlik serisiyle ilki yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, Ankara deplasmanından puanla dönerek rekoru 8'e çıkarmayı hedefliyor.



Fraport TAV Antalyaspor'da Hakan Özmert kart cezası, Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, N'dinga ise sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



Kırmızı beyazlılarda Fredy Ribeiro ve Sinan'ın ise oynayıp oynamayacağı kulüp doktorlarının gerçekleştireceği kontrollerin ardından belirlenecek.



