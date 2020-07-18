Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazır - Son Dakika

Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazır

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 33'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 33'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Yarın saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın hazırlıklarına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hazırlanan kırmızı beyazlılar, karşılaşmada puan kazanıp, dış sahada yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak kulüp tarihindeki rekoru geliştirmeyi hedefliyor.

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Fraport TAV Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 38'inci karşılaşmasını oynayacak. İki takım arasında oynanan Süper Lig maçlarında Antalyaspor 15, MKE Ankaragücü 10 defa galibiyet elde etti. İki takımın 12 müsabakası da beraberlikle sonuçlandı.


Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü deplasmanı hazırlıklarını teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde kırmızı beyazlılar teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde taktik çalışması yaptı. Fraport TAV Antalyaspor, antrenmanı Ankaragücü karşılaşmasının taktik maçıyla tamamladı. Antrenman öncesinde de futbolcular çocuklarıyla sahada keyifli vakit geçirdi.


Fraport TAV Antalyaspor'un MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçta Hakan Özmert kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka ise sakatlığı nedeniyle mücadelede oynayamayacak.


MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:33 

Son Dakika Spor Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanına hazır - Son Dakika Spor
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