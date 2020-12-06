Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı

06.12.2020 17:57
Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Adis Jahovic'in ligde bu sezon ilk kez gol attığı maçta Fraport TAV Antalyaspor, Ankaragücü'nü mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, Ersun Yanal yönetiminde ilk lig maçını kazandı.

Süper Lig'de 11. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Adis Jahovic kaydetti. 33 yaşındaki Makedon golcü, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı. Ligde son golünü geçen sezon Ankaragücü'ne atan Jahovic, Başkent ekibi karşısında yine ağlara havalandırmanın sevincini yaşadı.

KIRMIZI KART VE PENALTI İPTAL

Maçın 24. dakikasında Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı kart ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Meler, pozisyonu izledikten sonra kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti.

ERSUN YANAL İLE İLK KEZ

Ersun Yanal yönetiminde üçüncü lig maçında ilk galibiyetini alan Fraport TAV Antalyaspor puanını 14'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü 2 puanla haftayı yine son sırada kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig, Ersun Yanal, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti Şanlıurfa'da zihinsel engelli genç, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Yem karma makinesinin içine düşen işçi feci şekilde can verdi Yem karma makinesinin içine düşen işçi feci şekilde can verdi         
16:45
Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı Mick Schumacher Formula 2'de şampiyon olarak Formula 1'e adım attı         
16:33
Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı         
16:02
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi Denizin üstünde beliren gizemli cismi gören otel çalışanı: Aklıma UFO'lar geldi         
14:50
Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri? Bakan Soylu'dan gazeteci Kübra Par'a sert yanıt: Ben kendimi ortaya koyuyorum, ya iftira sahipleri?         
13:48
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 18:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei