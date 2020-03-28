Antalyaspor antrenmanına futbolcuların çocukları renk kattı

Koronavirüs salgını sebebiyle antrenmanlarını video konferans yöntemiyle yapan Antalyaspor'un bugünkü çalışmasına futbolcuların çocukları da katılarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



Antalyaspor, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla lige verilen arada da çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların bugün video konferans aracılığıyla yaptığı antrenmana Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da katılarak renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.



Teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programlar çerçevesinde her gün evlerinde tek başlarına idmanlarını aksatmayan futbolcular, iki günde bir video konferans aracılığıyla toplu olarak çalışma fırsatı buluyor. Teknik Direktör Tamer Tuna denetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların fiziksel durumları da kontrol altında tutuluyor.



Çocuklar renk kattı



Kırmızı-beyazlıların bugünkü antrenmanına Antalya dışında bulunan ve evlerinden çıkmayan oyuncuların çocukları da zaman zaman katılarak renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Antalyaspor'da futbolcular yarın kendilerine verilen programı tek başlarına uygulayacak, 30 Mart Pazartesi günü ise yeniden video konferans yöntemiyle antrenmanlarına devam edecek. - ANTALYA