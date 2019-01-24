Antalyaspor Antrenmanına "Şiddetli Fırtına" Engeli

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, şiddetli fırtına nedeniyle antrenmanı fitness salonunda yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, şiddetli fırtına nedeniyle antrenmanı fitness salonunda yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklarını sürdüren takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin bulunduğu Yeşilbayır'da etkili olan fırtına nedeniyle sahada topla çalışma yapamadı.



Öğle saatlerinde toplanan futbolcular, ilk olarak sahada düz koşu yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, düz koşu sonrası sahadaki antrenmanı bitirdi. Çalışmaya fitness salonunda devam eden takım, salonda kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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