Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Antrenmanına "Şiddetli Fırtına" Engeli

Antalyaspor Antrenmanına "Şiddetli Fırtına" Engeli

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, şiddetli fırtına nedeniyle antrenmanı fitness salonunda yaptı.

Antalyaspor Antrenmanına
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, şiddetli fırtına nedeniyle antrenmanı fitness salonunda yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklarını sürdüren takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin bulunduğu Yeşilbayır'da etkili olan fırtına nedeniyle sahada topla çalışma yapamadı.

Öğle saatlerinde toplanan futbolcular, ilk olarak sahada düz koşu yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, düz koşu sonrası sahadaki antrenmanı bitirdi. Çalışmaya fitness salonunda devam eden takım, salonda kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Antalyaspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'da Emre Akbaba Salonda ve Sahada Çalıştı Göztepe, Sporting Lizbon Forması Giyen Lumor Agbenyenu'yu Kiraladı

Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile Yollarını Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:32:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Antrenmanına "Şiddetli Fırtına" Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]