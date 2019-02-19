Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Ara Vermeden Çalışmalara Başladı

Antalyaspor Ara Vermeden Çalışmalara Başladı

8 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Antalyaspor, ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor Ara Vermeden Çalışmalara Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Antalyaspor, ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında dün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını başladı. Cumartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar 2 grup halinde antrenman yaptı. Medipol Başakşehir maçında ilk on birde forma giyen futbolcular, düz koşu ile çalışmayı tamamlarken, diğer grup 5'e 2 top kapma oyunundan sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Maçı, yeşil yelekli takım kazandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

Sivasspor, Başakşehir, Antalyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: Mete Kalkavan Gördüğüm En Art Niyetli Hakemdi Süper Ligin Lideri Başakşehir'i Tribünde Sadece 1 Taraftar Destekledi

Düşme Hattına Yaklaşan Göztepe, Evindeki Performansına Güveniyor Emre Aşık, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Görüntülenen Eşi Yağmur Aşık'tan Boşanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:05:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor Ara Vermeden Çalışmalara Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]