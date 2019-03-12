Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Maçının Tarihi Değişti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının gün ve saatinde değişikliğe gidildi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanması planlanan Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor
maçının gün ve saatinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 16 Mart Cumartesi günü saat 19.00'a alındığı belirtildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:46 Kaynak: AA
Galatasaray'da Fernando Muslera Antalyaspor Maçında Devleşti, Sosyal Medya Yıkıldı
Fatih Terim'den Güneş Açıklaması: Konu TFF ve Beşiktaş'ı İlgilendirir
Son 9 Hafta Öncesi Fenerbahçe'de Sözleşme Krizi Çıktı
Napoli, Merih Demiral'ı Transfer Etmek İstiyor