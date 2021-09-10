Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Sadece bugünün değil, geleceğin kadrosunu oluşturduk

"Taraftarlarımız rahat olsun, doğru isimlerle yolumuza devam ediyoruz"

- Antalyaspor'a 13 futbolcu geldi, 9 futbolcu gitti

Tolga YILDIRIM/ ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor'un basın sözcüsü Adnan Başkan, "Sadece bugünün değil, geleceğin de kadrosunu oluşturduğumuza inanıyoruz" dedi.

Süper Lig'de teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başarıyı hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, çoğunluğu genç 13 futbolcuyu transfer etti. Kırmızı beyazlılar, 9 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Takımın eskisinden daha güçlü ve daha dinamik yapıya sahip olduğunu aktaran Başkan, şunları söyledi: "Transfer sezonunun bitmesi ile artık kadromuzu da tam olarak şekillendirdik ve oyuncularımızı Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a emanet ettik. Son olarak herkesin beklentisi olan santrafor isteğine de yönetimimiz büyük özveriler göstererek yanıt verdi. Ligimizi iyi bilen, kalitesinden şüphe etmediğimiz Enzo Crivelli'yi kadromuza dahil ettik. Artık eskisinden daha güçlü, daha dinamik ve genç bir takımımız var. Başkanımız Aziz Çetin, yönetimimiz ve transfer komitemiz çok çaba sarf etti. Taraftarlarımız rahat olsun. Doğru isimlerle yolumuza devam ediyoruz."