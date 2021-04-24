SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki - Son Dakika

SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki

24.04.2021 23:37

SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepkiAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Fraport-TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - Fraport-TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Galatasaray maçının hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Çetin, "Camiamızla ilgili Sayın Mete Kalkavan'ın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten bir hakemin Türkiye'de bu klasmanda başka bir hakem yokmuş gibi yine atanmasını, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu kararının tartışılmasını istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fraport-TAV Antalyaspor'dan maçın ardından mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a tepki geldi. Kırmızı beyazlı takımın basın sözcüsü Aziz Çetin, Kalkavan'ın mücadelede gösterdiği kırmızı kartların basit olduğunu ve camialarıyla ilgili problemleri olduğunu kaydetti.

"EKSİKLERİMİZ ÇOKTU"

Maç öncesinde çok sayıda eksiklerinin olduğunu kaydeden Aziz Çetin, "Yoğun bir maç programı mevcut, tüm dünyanın uğraştığı gibi Covid-19 ile uğraşıyoruz. Direkt olarak oynayan 4 oyuncu ve Nuri Şahin ile 5 oyuncumuz yoktu. 3 tane doğrudan 11 oynayan oyuncularımızın karantina süresi çok kısa süre önce bitti. Onlar da hazırlanamadan süre aldılar" dedi.

METE KALKAVAN'A TEPKİ

Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösteren Çetin, "Bu oyundan ziyade biz maçtan önce mücadelenin hakemi Mete Kalkavan hakkında bir açıklama yapmıştık. Hakemle ilgili açıklamalar yaptık. Bazı konulara dikkati çekmeye çalışmıştık. İnşallah kamuoyu bunu gözlemlemiştir. Camiamızla ilgili Sayın Mete Kalkavan'ın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten bir hakemin Türkiye'de bu klasmanda başka bir hakem yokmuş gibi yine atanmasını, MHK'nin bu kararının tartışılmasını istiyoruz. Özellikle 4'üncü hakem bizim yedek kulübemizle diyalog halindeydi. Yan kulübede hiç gözükmedi" diye konuştu.

"KIRMIZI KARTLAR ÇOK BASİTTİ"

Mücadelede çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Podolski'nin gördüğü kartlara da tepki gösteren Aziz Çetin, "Podolski'nin ikinci gördüğü sarı kart çok basitti. Kudryashov bizim için çok önemli bir oyuncu onun gördüğü kartlar da basitti. Önümüzde çok önemli maçlar var. Kırmızı kart niçin bu kadar basit çıktı, anlamsız bilemiyorum. Raporlara nasıl yansıyacak onu da bilemiyorum" dedi.

YAYINCI KURULUŞA SİTEM

Yayıncı kuruluş spikerinin Galatasaray'ın Mostafa Mohammad ile bulduğu gole sevinmesiyle ilgili sitemde de bulunan Çetin, "İnşallah bir Anadolu takımı da İstanbul takımına gol attığı zaman Türkiye A Milli takımı gol atmış gibi sevinerek bağırır" şeklinde konuştu.

"SARI KART ÇOK BASİTTİ"

Podolski'nin ilk sarı kartını gördüğü pozisyonda, kartın renginin kırmızı olması gerektiği yönünde tepkiler olduğuna ilişkin gelen soruya Aziz Çetin, "Hakem gördü, herhalde Riva'da bulunan VAR hakemleri de gördü ama ikinci sarı kartın çok basit olduğunu hepimiz gördük" şeklinde cevap verirken, Mete Kalkavan'ın baskı altında kalıp kalmadığı sorusuna ise "Ben bilemem biz gerekli açıklamalarımızı yaptık" diye cevapladı.

SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki
SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki

Mete Kalkavan, Antalyaspor, Galatasaray, Aziz Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir İngiliz Kraliyet yazarı Anna Pasternak: Monarşi devrilebilir Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İş dünyası da 'soykırım' kararına tepkili: Esefle kınıyoruz İş dünyası da 'soykırım' kararına tepkili: Esefle kınıyoruz         
23:48
Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti         
23:23
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı         
22:56
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi         
22:37
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için Son Dakika! ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: 1915 olayları için "soykırım" dedi         
19:00
Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı Terör yuvalarının hedef alındığı 'Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım' harekatının başarı şifreleri ortaya çıktı         
18:48
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 23:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin'den Kalkavan'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei