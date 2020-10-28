Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: "Fenerbahçe maçında iyi sonuç alacağız" - Son Dakika

Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: "Fenerbahçe maçında iyi sonuç alacağız"

28.10.2020 14:03
Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün:

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, kaliteli bir takım olduklarının altını çizerek, "Fenerbahçe karşılaşmasından iyi bir sonuç alacağız" dedi.

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, kaliteli bir takım olduklarının altını çizerek, "Fenerbahçe karşılaşmasından iyi bir sonuç alacağız" dedi.

Süper Lig'de son 3 haftada galibiyete hasret kalan FT Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Özellikle son haftada deplasmanda 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir, karşılaşmasının etkisinden kurtulan takım, pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasına puan ya da puanlar kazanmak hedefiyle hazırlanıyor.

"Toparlandık"

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, son haftalarda kötü bir oyunla puanlar kaybettiklerini söyledi. Her takımda bazen bu durumların yaşanabileceğini dile getiren Süğlün, "Antalyaspor kaliteli bir takım ve birbirinden değerli oyuncuları var. İstenmeyen sonuçlar aldı. Ama ben kısa sürede toparlanacağımıza inanıyorum. Bu durumu aşabilecek güçteyiz" diye konuştu.

Kart sorunu"

Son haftada görülen kırmızı kartlara da değinen Süğlün, oyun gereği kartların olabildiğini ama bundan sonra daha dikkatli olacaklarını kaydetti. Sakat ve cezalılarla takımda 8 eksik olmasını da değerlendiren Murat Süğlün, takımdaki her futbolcunun kaliteli olduğunu ve sahaya en iyi ilk 11'le çıkacaklarını belirtti.

"İyi sonuç alacağız"

2 Kasım'da oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Süğlün, "Kendi sahamızda oynadığımız her maçta puan ya da puanlarla ayrılan bir takımız. Fenerbahçe de şu an ligin en formda takımlarından bir tanesi. Zor bir maç olacak. Ama bizim de güçlü bir takımımız var. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu karşılaşmada 6'sı sakat olmak üzere 8 futbolcu forma giyemeyecek. Antalyaspor'da, sakatlıkları devam eden Drole, Serdar Gürler, Fredy, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Eren Albayrak ile birlikte cezalı Sidney Sam ve Amilton kırmızı-beyazlı formadan uzak kalacak.

Antalyaspor bu sezon sahasındaki 3 iç saha maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Antalyaspor, bu sezonki iç saha maçlarında Gençlerbirliği'ni 2-0, Denizlispor'u 1-0 yenerken, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. - ANTALYA

Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: Fenerbahçe maçında iyi sonuç alacağız

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Basın Sözcüsü Süğlün: 'Fenerbahçe maçında iyi sonuç alacağız' - Son Dakika Spor

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