Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: "Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz" - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: "Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz"

27.04.2022 10:22

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, cumartesi günü deplasmanda lider Trabzonspor maçında puan ya da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, cumartesi günü deplasmanda lider Trabzonspor maçında puan ya da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor, cumartesi günü ligin zirvesindeki Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor, sahadan eğer 1 puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ligin bitimine 3 hafta kala ilan edecek. Ligde haftalardır yukarıya tırmanan ve Avrupa kupalarını hedefleyen Antalyaspor'da ise Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. 12 maçtır yenilmezlik serisi bulunan akreplerde, Başkan Aziz Çetin bu serinin artmasını istediklerini ve konum olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

"AVRUPA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"

Kayserispor maçındaki hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak rakibin daha iyi oynadığı için 1 puana sevinmek zorunda kaldıklarını ifade eden Çetin, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin devam ettiğini kaydetti. Çetin, "Bu hafta Medipol Başakşehir maçı hariç ligde sıralamada üstümüzde olan takımların aldığı sonuçlar istediğimiz gibi sona erdi. Avantajlıyız ki bir puan daha arayı kapattık. Avrupa hedefimiz hala devam ediyor" diye konuştu.

"PUAN YA DA GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Haftasonu karşılaşacakları Trabzonspor'un ligi başından bu yana domine eden ve en güçlü kadroya sahip olduğuna dikkat çeken Çetin, "Tartışmasız Türkiye'nin bence en kuvvetli kadrosuyla, ligin başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynayan Trabzonspor ile oynayacağız. Trabzon şehri zaten Trabzonspor'la yaşıyor. Seyircisini de çok takdir ediyorum. İnşallah gelen seyirciye de keyifli bir maç izletiriz. Burada kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz

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Kaynak: İHA

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