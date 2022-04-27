SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz

27.04.2022 11:07

Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruzAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor'un Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor deplasmanından puan ya da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de 12 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor'un Başkanı Aziz Çetin, Trabzonspor deplasmanından puan ya da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve topladığı puanlarla Avrupa kupalarına gitme hedefi bulunan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde antrenmanlara başlayacak kırmızı beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy çalışmada yer almayacak.

'YENİLMEZLİK SERİSİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

12 maçlık yenilmezlik serisinin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, 'Biz yenilmezlik serisinin ve galibiyetlerin artmasını istiyoruz. Şu an için iyi durumdayız. Kayserispor maçında hedefimiz galibiyetti ancak Kayserispor çok iyi oynadı ve bize göre galibiyeti hak eden onlardı. Pozisyonları bizden baya fazlaydı. 1 puan aldık ve bunun için mutluyuz" dedi.

'AVRUPA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR'

Ligde Avrupa hedeflerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Çetin, 'Tabi ki Avrupa hedefimiz var. Bu hafta Medipol Başakşehir maçı hariç, ligde sıralamada üstümüzde olan takımların aldığı sonuçlar istediğimiz gibi sona erdi. Avantajlıyız ki 1 puan daha arayı kapattık. Avrupa hedefimiz hala devam ediyor" diye konuştu.

'TRABZON'DAN PUAN YA DA GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Ligde hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçında puan ya da puanlar almak istediklerini dile getiren Başkan Aziz Çetin, 'Hafta sonu ligin başından bu yana ligi domine eden, tartışmasız Türkiye'nin bence en kuvvetli kadrosuyla, ligin başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynayan Trabzonspor ile oynayacağız. Burada kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

'TRABZONSPOR SEYİRCİSİNİ TAKDİR EDİYORUM'

Trabzonspor'un biletlerinin 27 saniyede satılmasıyla ilgili soruya Başkan Çetin, 'İnşallah bir gün Antalyaspor da onu yaşar. Biz de burada oluruz. Trabzon şehri zaten Trabzonspor'la yaşıyor. Seyircisini de çok takdir ediyorum. İnşallah gelen seyriciye de keyifli bir maç izletiriz" dedi.

SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz
SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz

YORUMLAR
500
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: 'Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz' Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: 'Trabzonspor maçından puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz' Dilaver Mutlu: 'Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk' Dilaver Mutlu: 'Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk'

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:20 200 lira ile pazar alışverişine çıkan CHP İzmir İl Başkanı'ndan iktidara tepki: Pazara çıksalar 3 günlük ömürleri kalmadığını anlayacaklar
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:26:24. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Antalyaspor Başkanı Çetin: Trabzon'dan puan ya da galibiyetle dönmek istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement