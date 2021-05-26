Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti - Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti

26.05.2021 18:26
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını açıklayan Yılmaz, "Başkan olmadan önce nasıl elimden geldiğince Antalyaspor'un her konusuyla alakalı faydalı olmaya çalışıyorsam bundan sonra arkadaşlarımın başarılı olması için elimden ne geliyorsa maddi ve manevi kulübün emrindeyim" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Yönetim Kurulu üyeleri ile tesislerde basın toplantısı düzenledi. Başkanlık görevini bıraktığını açıklayan Mustafa Yılmaz, "Sağlık sorunları da var. Ben bu kulübe her şeyimi verdim. Benim soyadım Yılmaz. Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlıktan dolayı bırakıyorum. Dün gece tansiyonum 18'di" dedi.

"YÖNETİM KURULU GÖREVE DEVAM EDECEK"

Yönetim kurulunun göreve devam edeceğini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Arkadaşlarımız toplantı yapacak ve içlerinden birisi başkan olacak. Bu arkadaşımın arkasında olacağız. Kulübün sahipsiz kalacağı endişem yok" ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN NE GELİYORSA MADDİ VE MANEVİ KULÜBÜN EMRİNDEYİM"

Antalyasporla ilgili hayallerinin hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatan Yılmaz, "Başkan olmadan önce nasıl elimden geldiğince Antalyaspor'un her konusuyla alakalı faydalı olmaya çalışıyorsam bundan sonra arkadaşlarımın başarılı olması için elimden ne geliyorsa maddi ve manevi kulübün emrindeyim" diye konuştu.

"ANTALYASPOR BAŞKANI OLARAK HAKKIMIZI ARAMAK İSTEDİM"

Yılmaz, başkanlığı sürecinde yönetim kurulu üyeleriyle üç aydır hem maddi hem de manevi olarak kulübe fayda sağlamaya çalıştıklarını belirterek, kulübe gelir getirecek projeler yapmak için danışma kurulu oluşturduklarını anımsattı. Türkiye Kupası'nda finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarına değinen Başkan Yılmaz, "Final maçından 2 gün önce TFF Başkanı Nihat Bey ile iki defa telefonla görüştüm. 'Devletin aldığı her türlü kararın sonuna kadar arkasındayız ancak eşitlik ilkesini istiyoruz. İki takım taraftarı da aynı sayıda olsun. Ne bizden ne de Beşiktaş'tan fazla taraftarı olmasın' dedim. Maçın ortalarına doğru 5 bine yakın Beşiktaşlı taraftar vardı. Bizim biletli 300 taraftarın alınmasına izin vermedikleri için Antalyaspor'un başkanı olarak hakkımızı aramak istedim. Sitemim bu yüzden" dedi.

"ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK, BAŞARILI OLMAMAMIZ İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Başkan Yılmaz, eski Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün kulube yaptığı katkılarla kente heykeli dikilmesi gereken bir insan olduğunu söyleyerek, aynı sözü oğlu ve eski kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk için söyleyemeyeceklerini ifade etti. Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Maalesef Ali Şafak Öztürk bizim başarılı olmamamız için elinden geleni yapmıştır. Alanyaspor ile yarı final maçının ardından eski başkanın arkadaşı soyunma odasında benim yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşımın izni olmadan giriyor ve futbolculara prim vaat ediyor. Ben yıllardır Antalyasporlu futbolculara prim veriyorum, deplasmana götürüyorum. Bunu sadece kulüp başkanlarına söyleyerek yapıyorum. Kimsenin haberi yok."

"KULÜBÜN 70 MİLYON BORCU VAR"

7 şirketi ve yüzlerce çalışanı olmasına rağmen bütün işlerini bir tarafa bırakıp kulubün başarısı için uğraştığını dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı: "Ben bu kulubün başarısı için 35 yıldır başkan kim olursa olsun faydalı olmaya çalıştım. Yarın yine arkadaşlarımız bu görevleri elinden geldiği kadar götürecektir. Kulübün alacakları borçlarından çıkarılırsa toplamda 70 milyon borcu vardır. Eski şekilde kulubü yönetiyor olsaydık borcumuz 215 milyon lira olacaktı. Antalyaspor, Süper Lig içerisinde bu anlamda en iyi kulüptür. Her şeye rağmen yeni sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Afyonspor ve Akhisarspor'dan ümit milli takımda da forma giyen iki futbolcu transferi yaptık. Antalyaspor Derneği olarak da genel kurul kararı aldık."

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti

Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır Dışişleri Bakanlığı: Suriye rejimi gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Telafi eğitimleri haziran ayında başlıyor Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Skandal olay! Jinekolog, hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı Alanyaspor, Bafetimbi Gomis için nabız yokladı         
18:01
Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı         
17:55
Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı Fatih Koyunoğlu hakkında flaş suçlama: Apartman boşluğuna çekip öpmeye çalıştı         
17:52
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı         
17:18
Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı         
17:10
Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı hakkında sert sözler: Açık kapım yok!         
16:52
Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu Para yüzünden kavgalı olduğu kişiyi trafikte takip edip, başından vurdu         
16:44
Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı Dolandırıcılıktan 491 yıla kadar hapisleri isteniyordu, beraat kararı çıktı         
16:42
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis cezası verildi         
15:44
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 18:35:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement