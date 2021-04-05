Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta - Son Dakika

Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta

05.04.2021 17:03
Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta, System.String[]

FTA Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası çerçevesinde büyük ve orta boy bayrakların satışı irtibat numaraları ile devam ederken küçük boy bayrakların satışı 9 farklı noktadan başladı.

FTA Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası çerçevesinde büyük ve orta boy bayrakların satışı irtibat numaraları ile devam ederken küçük boy bayrakların satışı 9 farklı noktadan başladı. Antalya ve ilçelerini kırmızı beyaz renklerle süslemek ve kulübe maddi katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde 100 TL olarak belirlenen bayrakların satışına 5 Nisan Pazartesi günü itibarı ile başlandı.

Satış noktaları belirlendi

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başlattığı kampanya çerçevesinde satışa çıkarılan 3 farklı boyuttan biri olan küçük bayraklar, 9 farklı noktadan satın alınabiliyor. Antalyaspor Store'un Stadyum, Işıklar, Lara Antalyaspor Opet ve MarkAntalya AVM önündeki karavan şubelerinin yanı sıra Online Store ile de bayraklar temin edilebiliyor. Bu merkezlerin dışında Konyaaltı Kent Meydanı, ÖzdilekPark AVM içi, TerraCity AVM önü ve Kışlahan İş Hanı önünde oluşturulan satış noktalarında da taraftarlar bayraklara ulaşabilecek.

Hedef 5 bin büyük bayrak

FTA Antalyaspor'un "5 bin büyük bayrak" hedefiyle yola çıkılan kampanyasında büyük ve orta boy bayraklar da satılıyor. Büyük boy bayraklar 4x6 metre ebadında üretildi. Antalya caddelerinde dalgalanacak olan bayrağın fiyatı 5 bin TL olarak belirlendi. Elektrik direklerine asılacak 90x240 santimetre ebadındaki bayraklar da 5 tanesi 5 bin liradan satılıyor. Bayraklarda satın alan şahıs veya firmaların isimleri de yer alacak. - ANTALYA

Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta

Mustafa Yılmaz, Antalyaspor, Türk Lirası, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor 4 büyükler, takımından ayrılacak 'Türk Müller' lakaplı gurbetçi futbolcu için savaşa tutuştu 4 büyükler, takımından ayrılacak 'Türk Müller' lakaplı gurbetçi futbolcu için savaşa tutuştu İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede         
16:50
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi         
14:51
Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var         
14:13
İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti         
13:56
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 17:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei