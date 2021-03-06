Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

2021 sezonunda liglerde oynanan maçlar içerisinde Avrupa'nın önde gelen liglerinde, aldığı 14 beraberlikle zirvede bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımı 13 beraberlikle İspanya La Liga takımlarındanda Villarreal CF takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyerek 55 yıllık kulüp rekorunu Fenerbahçe ile berabere kalarak kıran Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynanan maçlar içerisinde aldığı 14 beraberlikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda zirvede bulunuyor. Akdeniz ekibi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 yenilgi alarak, 35 puan topladı.